MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusu

Avukatlar, Çağlayandaki İstanbul Adalet Sarayının C kapısının karşısındaki alanda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. ÖHD İstanbul Şube Eşbaşkanı Sinan Zincir, Bugüne kadar hem iktidar kanadı, hem MHP, hem de Devlet Bahçeli...

Avukatlar, Çağlayandaki İstanbul Adalet Sarayının C kapısının karşısındaki alanda bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

ÖHD İstanbul Şube Eşbaşkanı Sinan Zincir, Bugüne kadar hem iktidar kanadı, hem MHP, hem de Devlet Bahçeli HDPye ve HDPnin değerlerine her gün ve her dakika hakaret ediyorlardı.

Ama bu hakaretlerini artık öyle bir noktaya getirdiler ki HDPye oy veren 6 milyona hakaret edebilecek bir duruma geldiler.

Açıktan hakaret edebilecek bir duruma geldiler. Bugün Devlet Bahçelinin danışmanlarından biri de bu hakareti doğruladı.

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Ve çıkıp milyonlara şerefsiz diyen bir milletvekili, bir parlamenter ve bir parti genel başkanı var bu ülkede.

Halkları karşı karşıya getiriyor. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ediyor. Halkın bir bölümünü alenen aşağılıyor. Ciddi bir kutuplaşma yaratıyor.

MHPnin, Devlet Bahçelinin kişiliği, alışkanlığı, kimliği olmayan, duruşu olmayan ideolojisi budur.

Ama halka dönük, seçmenlere dönük bir hakareti daha önce yapmamıştı. En azından bunu yapmamıştı.

Yoksa değerlerimize hergün hakaret ediyorlardı. Bugün buna karşı ÖHD adına suç duyurusunda bulunacağız dedi.

BİZ HDPYE OY VEREREK VİCDANLI VE ŞEREFLİ DAVRANDIK

Avukat Eren Keskin de, Özgürlükçü Hukukçular Derneği aslında bu coğrafyada HDPye oy vermiş olup, kendisine şerefsiz denilen herkes adına bir başvuru yapıyor.

Şimdi aslında yaşamda en kutsal olan duygu vicdandır. Faşist hareket ise bu coğrafyanın yani MHP ve ülkü ocakları en vicdansız hareketidir.

O nedenle bu söylem kendilerine çok yakıştı. Bence şeref gibi ve vicdan gibi bir kavramı Devlet Bahçeli ve ülkücülerin ağızlarına dahi almaması gerekiyor.

Biz HDPye oy vererek vicdanlı ve şerefli davrandık. Bu davranışımıza devam edeceğiz diye konuştu.

Avukatlar basın açıklamasının ardından savcılığa suç duyurusu dilekçesini sundu.

DİLEKÇE

İstanbul Cumhuriyet Savcılığına sunulan dilekçede, MHPnin 03 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu Genişletilmiş İl İstişare Toplantısında Devlet Bahçeli, Boğazda yalılarda oturup viskisini yudumlayıp oyunu HDPye veren şerefsizler şimdi HDP ile koalisyon kurun diyerek HDPye oy veren seçmene açıkça hakaret etmiştir.

Devlet Bahçelinin bu beyanı düşünce ve ifade hürriyeti kapsamında değerlendirilemez. Şüphelinin siyasi kimliği, etki alanı, sosyal kişiliği dikkate alındığında halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği, şüphelinin fiili ile halkın bir kesimini aşağılamak suçunu işlediği açıktır denildi.

Hakaret ve Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında soruşturma yapılarak, Bahçelinin dokunulmazlığının kaldırılması talepli fezleke hazırlanıp TBMMye bildirilmesi ve hakkında kamu davası açılmasını talep edildi.

Serpil KIRKESER / DHA