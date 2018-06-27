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MHP Genel Başkan Yardımcısı Aycan görevden alındı

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'Meclis’te biz ne dersek o olacak. Erdoğan’ı biz kurtardık' diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, jet hızıyla görevinden alındı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aycan görevden alındı
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 Açıklamaları tartışma yaratan Aycan’ın görevden alınması konusunda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimat verdiği öğrenildi.

 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Aycan görevden alındı

Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği akşam yemeğinde milletvekili adayları ve partililerle bir araya gelen Aycan, burada yaptığı açıklamada, “Meclis’te ne dersek o olacak, Erdoğan’ı biz kurtardık. Elbette 49 vekil bizim beklediğimizden azdır. Ama bugünkü 49 vekil, bütün değerlerin üstündedir, büyük bir mücadelenin eseridir ve Meclis aritmetiğinde MHP’yi kilit konumuna getirmiştir. Bundan sonra Meclis’te siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek, o olacaktır. MHP’nin genel başkanı hem Erdoğan’ı, hem Adalet ve Kalkınma Partisi’ni hem Meclis’i hem de devleti kurtarmıştır. Bu da böyle bilinsin” demişti.

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