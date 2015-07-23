Metrobüs yolunda 1,5 aylık çalışma başlıyor

İstanbulun ana arterlerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve yolcuların hızlı ve konforlu ulaşımını sağlamak için 2007 yılında hizmete alınan metrobüs hattının asfaltı yenileniyor. Günlük yolcu taşıma kapasitesi 750 binin üzerinde...

İstanbulun ana arterlerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak ve yolcuların hızlı ve konforlu ulaşımını sağlamak için 2007 yılında hizmete alınan metrobüs hattının asfaltı yenileniyor. Günlük yolcu taşıma kapasitesi 750 binin üzerinde olan metrobüs hattının daha konforlu olmasına yönelik çalışmalar başlıyor.

Çalışmalar 26 Temmuz Pazarı Pazartesiye bağlayan gece saat 23.59da başlayacak. Çalışmalar 90 günde 4 etap halinde tamamlanacak. Asfaltlama çalışmaları süresince toplu taşımada herhangi bir aksama olmayacak.

Birinci etapta Zincirlikuyu-Cevizlibağ, ikinci etapta Avcılar-Tüyap, üçüncü etapta Söğütlüçeşme-Boğaz Köprüsü ve son etapta ise Cevizlibağ-Avcılar arasında asfalt yenileme çalışmaları tamamlanacak.

ÇALIŞMALAR 23.00-05.00 ARASI YAPILACAK

Asfaltlama çalışmaları gece saat 23.00 ile sabah 05.00 arasında yapılacak. İşlerin daha hızlı ilerlemesi için ileri teknoloji ürünü katkılar kullanılacak lokasyonda, kademeli olarak E-5de her iki yönde bir şerit daraltılarak ulaşım sağlanacak.

Metrobüs hattı çalışmaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı (YOD) ve İSFALT ın 300 kişilik uzman ekibi tarafından sürdürülecek.

NELER YAPILACAK?

52 km hat uzunluğu, 44 istasyon

Metrobüs yolunun asfalt ve asfaltın altındaki beton 5-6 cm kazınacak. 6 cm binder (alt tabaka asfalt betonu), 6 cm modifiye (güçlendirilmiş) asfalt, en son aşama da ise 5 cm Taş Mastik Asfalt (aşınmayı önleyen) uygulanacak. İstasyonların 50 metre ilerisi ve 50 metre gerisinde hızlı priz alan özel katkılı C50 beton uygulaması yapılacak. Tekerlek izi oluşumları, Çatlak-çukur oluşumları,Beton derzlerinden gelen yansıma çatlakları,Köprü derzlerinde oluşan bozulmalar,Baca-ızgara problemleri gibi olumsuzluklar giderilecek,

Çalışma yapılan noktalarda ışıklı ve dubalı yönlendirme yapılarak trafik güvenliği sağlanacak.

DHA