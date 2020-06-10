Meclis’te corona alarmı!

TBMM'de, Meclis Genel Sekreterliği'nin bulunduğu katta, bir personelde corona virüsü tespit edildi. Kat karantinaya alınırken personele test yapılmaya başlandı.

TBMM Genel Sekreterliği’nin bulunduğu katta görevli bir personelde corona virüsü tespit edildi. Katta görev yapan personele test yapıldığı öğrenildi.

GENEL SEKRETERİN ODACISI

Corona virisü tespit edilen personelin TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun odacısı olduğu öğrenildi. Kubazoğlu’nun odası da tedbir kapsamında dezenfekte edildi.

VEKİLLERİN SIK KULLANDIĞI BİR KAT

Öte yandan TBMM Genel Kurulu’nun çalışmaları ise devam ediyor. TBMM ana bina içerisinde yer alan Genel Sekreterlik katı AKP grubunun hemen altında yer alıyor.

Genel Sekreterlik katı TBMM içerisinde ana güzergah olarak kullanılan bir konumda olduğu için pek çok milletvekilli de bu katı kullanarak Genel Kurul çalışmalarına katılıyor.