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'Mavi Vatan'a havadan takip

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'Mavi Vatan'a havadan takip

Mavi Vatan 2019 Tatbikatı 7.gününde!

  • Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nın Ege Denizi'ndeki 7'inci gününde senaryo gereği düşman kuvvetlerine ait olan Hekimli Adası'na çıkarma 
    gemileri amfibi deniz piyade birlikleri, tank ve zırhlı araçlarını çıkarmadan önce SAT ve SAS kuvvetleri mayın tarama ve imha çalışması 
    yaptı.

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nı Hava 
    Kuvvetleri Komutanlığı’nın Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağından takip etti.

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