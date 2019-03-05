'Mavi Vatan'a havadan takip

Mavi Vatan 2019 Tatbikatı 7.gününde!
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Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nın Ege Denizi'ndeki 7'inci gününde senaryo gereği düşman kuvvetlerine ait olan Hekimli Adası'na çıkarma
gemileri amfibi deniz piyade birlikleri, tank ve zırhlı araçlarını çıkarmadan önce SAT ve SAS kuvvetleri mayın tarama ve imha çalışması
yaptı.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nı Hava
Kuvvetleri Komutanlığı’nın Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçağından takip etti.
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