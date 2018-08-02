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Matematik eğitiminin NobeliAli Nesin'in

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Uluslararası Matematikçiler Birliği'nin verdiği Leelavati Ödülü’nü Türkiye'den Prof. Dr. Ali Nesin alırken, Fields Madalyası'nın sahibi ise Caucher Birkar oldu.

Matematik eğitiminin NobeliAli Nesin'in
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Kanadalı matematikçi John Charles Fields’in adını taşıyan ve 1932 yılından beri verilen Fields Madalyası ödülünü İran'ın Merivan kentinde doğan, Cambridge Üniversitesi öğretim üyesi matematikçi Caucher Birkar alırken, Türkiye’den Prof. Dr. Ali Nesin de Leelavati Ödülü'nin sahibi oldu. 

Birliğin dağıttığı diğer ödüller ise şöyle: 

Gauss Ödülü: David Donoho 

Chern Madalyası: Masaki Kashiwara 

Leelavati Ödülü: Ali Nesin 

Fields Madalyası: Caucher Birkar, Alessio Figalli, Peter Scholze, Akshay Venkatesh 

Nevanlinna Ödülü: Constantinos Daskalakis 

ALİ NESİN KİMDİR? 

1956 yılında İstanbul'da doğan Ali Nesin, Paris VII Üniversitesi'nden mezun oldu. Nesin daha sonra matematikten "maitrise" derecesini aldı.

Sonrasında Yale Üniversitesi'nde matematiksel mantık ve cebir konularında doktora yapan Nesin, 1985-1986 yılları arasında Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampüsü'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 

1987-1989 seneleri arasında Notre Dame Üniversitesi'nde yardımcı doçent, ardından 1995 senesine kadar Kaliforniya Üniversitesi Irvine Kampusü'nde doçent ve daha sonra profesör olarak görev yaptı. 

Babası Aziz Nesin'in 1995 senesinde ölümü üzerine yurda kesin dönüş yaptı ve Nesin Vakfı yöneticiliğini üstlendi. 

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