Mart'ta 25 kadın öldürüldü

Mart ayında 25 kadın öldürüldü. Şubat ayında 47, ocak ayında ise 28 kadın cinayete kurban gitmişti.

2018 yılının mart ayında 25 kadın öldürüldü, çocuk istismarı ve cinsel şiddet devam etti.



Geçtiğimiz aylara göre mart ayında kadın cinayeti sayısında düşüş yaşanırken şüpheli ölümler ve faili meçhul cinayetler arttı.

Ocak ayında 28 kadın cinayeti işlenirken bu rakam şubat ayında 47'ye ulaşmıştı.



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu 2018 verilerine göre, mart ayında öldürülen kadınların %92’sinin koruma kararının olup olmadığı tespit edilemezken; %4’ünün uzaklaştırma kararı var, %4’ünün boşandığı biliniyor.



Bu ay kadınların %40’ı erkekler tarafından ateşli silah kullanılarak öldürüldü.

Bu ay içerisinden kadın cinayetinin en çok işlendiği iller İstanbul, Antalya ve Ankara oldu.



2 KADIN YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR



Antalya’da iş görüşmesine giden Ayşe A., boşandığı İrfan A. tarafından eve döndüğünde kesici aletle ağır yaralandı. Ayşe A, kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veriyor.



Bursa’da 5 aylık hamile olan Merve P., boşandığı Hüseyin P. tarafından ateşli silahla vuruldu. Durumu ağır olan Merve, yaşam mücadelesi veriyor.



TRANS KADIN CİNAYETİ GERÇEKLEŞTİ



Kadınlara ve çocuklara yönelik saldırılar sürerken, nefret suçları da devam ediyor. İstanbul’da bir otelde İran vatandaşı trans bir kadın kesici aletle boğazından aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti. Fail ise kayıp, aranıyor.



ÇOCUK İSTİSMARI DEVAM EDİYOR





Edirne İl Genel Meclisi Kadınları ve Kız Çocuklarını Koruma Komisyonu tarafından hazırlanan rapora göre 2017 yılında sadece Edirne’de 186 çocuğun hamile olduğu tespit edildi. 2017 yılında sadece İstanbul’daki bir hastanede 15 yaş altında 115 çocuğun hamile kaydı olduğunun ortaya çıkması da gündem olmuştu.

Kayseri’de 17 erkek çocuğa gittikleri özel okuldaki basketbol takımına koçluk yapan öğretmenin istismar uyguladığı ortaya çıktı.



Diyarbakır’da din kültürü öğretmenliği yapan şahıs 5 kız öğrenciye istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.



Aydın’da 33 yaşındaki G.K. evli olduğu M.K. ile girdiği cinsel ilişkiyi video kaydına çektikten sonra zorla 10 yaşındaki kızları N.K’ye izletti. Çocuk, öğretmenine durumu anlatınca istismar ortaya çıktı.



28 KADINA CİNSEL ŞİDDET UYGULANDI



Kadınların 15’i tanımadığı erkek tarafından şiddete uğrarken, 4’ü akrabası, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek, 1’i patronu ve 1’i öğretmeni tarafından şiddete maruz kaldı.



İstanbul’da çalıştığı inşaat firmasında 58 yaşındaki ustabaşı O.Ş. tarafından tacize uğradığını açıklayan 25 yaşındaki mühendis İ.A, taciz eden erkek ile birlikte işten çıkarıldı.



Kocaeli’de kendilerini polis olarak tanıtan 4 erkek, Azerbaycan vatandaşı R.İ ve Kırgızistan vatandaşı N.M’yi kaçırıp cinsel saldırıda bulundu.



İstanbul’da 17 yaşındaki D.Y babası tarafından 8 yaşından beri istismara uğradığını açıklayarak şikayette bulundu, 42 yaşındaki sanık M.Y. gözaltına alındı.