banner107
Alayköy kavşağında korkutan kaza
Alayköy kavşağında korkutan kaza
313 0
Hamitköy farka koştu
Hamitköy farka koştu
510 0
Mağusa’nın şakası yok
Mağusa’nın şakası yok
387 0
Kırmızı halıda güzeller geçidi
Kırmızı halıda güzeller geçidi
76 0
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
78 0
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
84 0
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
54 0
Deplasman takımlarının haftası
Deplasman takımlarının haftası
132 0
banner82
banner147

Marmara Bölgesi için toz taşınımı uyarısı

banner27

Marmara Bölgesi'nin doğusunda, toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.

Marmara Bölgesi için toz taşınımı uyarısı
banner192

 

Marmara bölgesinin doğusunda, bugün düşük yoğunlukta toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, güneydoğu kesimlerinde etkili olan toz taşınımının bugün İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da düşük yoğunlukta görülmesi bekleniyor.

Vatandaşların, toz taşınımının sebep olacağı görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.