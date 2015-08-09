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Mardin'de polisi şehit eden hainler kamerada

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Mardinde 1 polis memurunun şehit olduğu, 1 polis memurunun da yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren PKK'lılar kameralara takıldı.

Mardin'de polisi şehit eden hainler kamerada
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Mardinin Midyat ilçesinde bulunan Cumhuriyet Bulvarında devriye görevi sırasında uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu polis memuru Ahmet Ümit Sercanın şehit olduğu, Cumhur Özsoyun ağır yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren PKKlı teröristlerin  görüntüleri güvenlik kameralarına takıldı.
 
Yetkililer, polis memurunu şehit eden PKKlıların 25 FS 161 plakalı bir araçla seyahat ettiğini belirledi.

Araç ve içinde bulunan 2 kişi ilçedeki güvenlik ve MOBESE kameraları tarafından görüntülendi.



PKKlı teröristlerin Ömerli ilçesinde aracı ve mühimmatları bırakarak ormanlık alana kaçtığı öğrenildi. PKKlıların yakalanması için geniş kapsamla operasyonlar sürüyor.

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