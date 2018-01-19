Mardin'de gündüz geceye döndü

Mardin ve Diyarbakır'da Suriye üzerinden gelen toz bulutu etkili oluyor. Mardin'de çok sayıda uçak seferi iptal edilirken valilik; kamuda çalışan engelli, kronik hastalığı bulunanlar ve hamilelerin idari izinli sayılacağını duyurdu

Mardin ve Diyarbakır'da etkili olan toz bulutları hayatı olumsuz etkiliyor.

Kuzeyli rüzgarların etkisiyle Suriye üzerinden gelen toz bulutları, çiseleyen yağmurla birlikte çamura dönüştı. Gökyüzünün bir anda kızıl renge büründüğü Mardin'de elektrikler de kesilince vatandaşlar zor durumda kaldı.

Gece görüntüsünün oluştuğu Mardin kent merkezinde tozlu hava nedeniyle sürücüler far lambalarını yakmak zorunda kalırken sokak lambalarının da ışıkları açıldı.

Vatandaşların büyük bölümü yoğun toz nedeniyle dışarıya çıkmamayı tercih ederken, karnelerini almaya giden öğrenciler ise zor anlar yaşadı.

Meteoroloji yetkilileri, görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşmesine neden olan toz bulutunun akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini söyledi.

Kentte toz bulutu nedeniyle uçak seferleri de iptal edilirken, inecek uçaklar Diyarbakır'a yönlendiriliyor.

Mardin Sağlık Müdürü Dr. Saffet Yavuz, toz bulutları nedeniyle astım gibi solunum yolları rahatsızlıkları bulunan vatandaşların dışarı çıkmaması uyarısında bulundu.

Mardin Valiliği de toz bulutu ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yaptığı açıklamada, "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile bayanlar, 19 Ocak 2018 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır" denildi.