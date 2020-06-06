Malatya Pütürge'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 21.06’da merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesinde olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.06'da Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.



Deprem, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem çevre illerde de hissedildi.

MALATYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Malatya Valiliği'ndan yapılan yazılı açıklamada, Pütürge ilçesi Çayköy Mahallesi'nde meydana gelen depremin çevre illerde de hissedildiği belirtildi.



Hasar tespit çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bent Mahallesi'nde kullanılmayan ve daha önceki depremde ağır hasar gören 2 evde hasar oluşmuştur. Pütürge ilçesi Gözlüce Mahallesi'nde 10 evde, Tepehan Mahallesi'nde 3 evde, Esencik Mahallesi'nde 2 evde, Aslankent, Taştepe ve Örencik mahallelerinde de 1'er evde olmak üzere 2 ilçemizde 7 mahalledeki toplam 20 evde ağır hasar olduğu mahalle muhtarlarından öğrenilmiş olup herhangi bir can kaybı meydana gelmemiştir. Deprem sonrası bütün mahalle muhtarlarına ulaşılmış, jandarma devriyeleri tarafından tepe lambaları açık bir şekilde deprem bölgesinde hasar tespit çalışmalarına devam edilmektedir."

Pütürge Kaymakamı Recep Aydın, ilçede 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar olumsuz bir durumun bulunmadığını, tarama faaliyetlerini sürdürdüklerini bildirdi.

Aydın, yaptığı açıklamada, ilçede meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından, ekiplerin hemen sahaya çıkarak araştırma ve tarama faaliyeti başlattıklarını söyledi.



Şu ana kadar depremden dolayı ilçe genelinde herhangi olumsuzluğun olmadığını belirten Aydın, "Köylerimizi de jandarma personelimiz marifetiyle taradık ve tarama faaliyetini sürdürüyoruz. Allah'a şükür şu ana kadar olumsuz bir durum bulunmamaktadır" dedi.