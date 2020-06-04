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Mahkemeden köpeği döven kişiye ders niteliğinde ceza

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Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kaldırımdaki sokak köpeğini sopayla döven Hüseyin A.'ya mahkemeden ders niteliğinde bir ceza verildi. Hüseyin A., belirli günlerde Alaşehir Belediyesi Hayvan Barınağına giderek hayvanlarla ilgilenecek ve hayvan sevgisi kazanması sağlanacak.

Mahkemeden köpeği döven kişiye ders niteliğinde ceza

 

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Soğuksu Mahallesinde kasap dükkanı önündeki üzerinde yatan sokaktaki köpeğe elindeki sopayla defalarca vuran ve o anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis tarafından gözaltına alınan Hüseyin A. 4 bin 495 lira para cezası kesilerek,adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

HAYVANLARA BAKMA CEZASI VERİLDİ

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığı köpeği acımasızca döven Hüseyin A.’ya ders niteliğinde bir karar daha verdi. Başsavcılık Hüseyin A.’ya hayvan sevgisinin aşılanması amacıyla haftanın belirli günleri hayvan barınağında görevliler eşliğinde hayvanlara bakma cezası verdi.

Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

* Cumhuriyet Başsavcılığımızda gerçekleştirilen işlemlerin ardından şüpheli hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanması Alaşehir Sulh Ceza Hakimliğinden talep edilmiş, hakimlikçe kolluk birimlerine giderek belirli günlerde imza atmak ve hayvanlara karşı sevgi ve koruma bilincini aşılamak ve oluşturmak amacıyla Alaşehir Belediyesi Hayvan Barınağına görevliler eşliğinde belirli günlerde gidilmesini temin etmek şeklinde Cumhuriyet Başsavcılığımız talepleri karşılanarak belirtilen adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmiştir.

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