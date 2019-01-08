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Lisede dehşet

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Afyonkarahisar'da özel okulda 11. sınıf öğrencisi M.A., iddiaya göre gitar kutusunda okula getirdiği tabancayla ders sırasında öğretmeni Cengizhan Özlü'ye (32) ateş açtı. Diğer öğrencilerin gözü önünde yaşanan olayın ardından öğretmen hastaneye götürülürken, M.A. gözaltına alındı.

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Lisede dehşet
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Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki R. S. P. T. Koleji’nde okuyan lise ikinci sınıf öğrencisi M.A, okulda öğretmeni Cengizhan Özlü ile henüz öğrenilemeyen nedenle tartıştı.Kavgaya dönüşen olayda, devamsızlığı olduğu öğrenilen M.A. gitar kutusu içinde okula getirdiği tabancayla, öğretmeni Özlü’nün bacaklarına ateş etti.

Gitar kutusundaki tabancayla Ã¶Äretmenini vurdu ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Silah seslerini duyan okul yöneticilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralanan Özlü, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. M.A, polis ekiplerince gözaltına aldındı. Olayın ardından Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın okula gelerek olay hakkında bilgi aldı.

 Çok sayıda öğrenci velisi haberi aldıktan sonra okula geldi. Velilerin endişeli bekleyişi sürüyor.

 

 Gitar kutusundaki tabancayla Ã¶Äretmenini vurdu!

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