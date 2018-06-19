Leyla'yı arama çalışmaları sürüyor

Ağrı'da, bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için bölgede başlatılan arama çalışması sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla devam ediyor.

Ağrı'da kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin Ramazan Bayramı'nın birinci günü gittikleri Bezirhane Köyü'nde kaybolan kızları Leyla Aydemir'i (4) arama çalışmaları, köy ve çevresinde devam ediyor.



Jandarma, AFAD ekipleri ile güvenlik korucularının sürdürdüğü arama çalışmalarına bugün kentteki sivil toplum örgütleri de destek verdi.

Yaklaşık 100 kişiden oluşan gönüllülerin katıldığı arama çalışmaları sabah saatlerinde 4 kola ayrılarak sürdürüldü.

Köy içerisindeki şüpheli yerler uzman ekipler tarafından aranırken, köy dışındaki alanlar ise yine gönüllülerin ağırlıkta olduğu gruplarca kontrol edilmeye başlandı.



Arama çalışmalarında, cami hoparlöründen köy içerisindeki kilitli olan tandır evi, ahır gibi yerlerin açılması istendi.



Yaklaşık 250 kişinin görev aldığı arama çalışmalarının gün boyu süreceği belirtildi.