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Kuzu: HDP bin kez kapatılmayı hak ediyor

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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Burhan Kuzu, HDP'nin hukuk nezdinde kapatılmayı bin kez hakettiğini söyledi.

Kuzu: HDP bin kez kapatılmayı hak ediyor
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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Burhan Kuzu, katıldığı bir televizyon programında HDP Eş Genelbaşkanı Selahattin Demirtaşın kendisine yönelik ortaya attığı iddialara sert sözlerle cevap verdi.
 
Parti kapatma için savunma hazırladığı yönündeki iddiaları sert sözlerle yalanlayan Burhan Kuzu, HDP, tıpkı önceki partiler gibi kapatmayı hukuk nezdinde bin kez haketmiştir dedi ve gerekçelerini açıkladı.

Öylesine kapatma gelmiş, vakti geçip gidiyorken diyen Kuzu, asla kapatılmasını istemem, çünkü kapatılınca mağdur edebiyatı yapar dedi.
 
Kuzu, Çözüm süreci konusunda Demirtaş ve ekibi zerre kadar samimi değil ve istemiyorlar. Dağ kadrosu ile birlikte çalışıyorlar dedi.

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