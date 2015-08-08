Kuzu: Başkanlık sistemini bugünler yaşanmasın diye önerdik

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu, başkanlık sisteminin mutlak istikrar garanti eden bir sistem olduğunu söyledi. Kuzu, Türkiye Gençlik Vakfının düzenlediği Genç Diplomat Akademisinde Türkiyede yeni anayasa konulu ders verdi. Başkanlık...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu, başkanlık sisteminin mutlak istikrar garanti eden bir sistem olduğunu söyledi. Kuzu, Türkiye Gençlik Vakfının düzenlediği Genç Diplomat Akademisinde Türkiyede yeni anayasa konulu ders verdi.

Başkanlık sistemi ve Türkiyedeki anayasa çalışmalarını anlatan Kuzu, parlamenter sistemin dönem dönem Türkiyeyi istikrarsızlığa sürüklediğini savundu. Türkiyedeki tek parti hükümetlerinden sonra kurulan koalisyonların olumsuz yönleri olduğunu belirten Kuzu, Menderes, Demirel, Özal topladı, koalisyonlar bitirdi. Tayyip bey topladı, Davutoğlu devam ettirdi. Koalisyon, kurulursa bitirir. Bu parlamenter sistemde 10 senede toplananlar, 6 ayda bitirilir diye konuştu.

Burhan Kuzu, 7 Haziranda yapılan genel seçimlere de değinerek, Tüm hedef, AK Partiyi, Erdoğanı bitirmekti ifadesini kullandı.

Kuzu, AK Parti kazanacağına PKK kazansın, dediler. Bu memleketin beyaz Türkleri, sahte Kemalistler, Atatürkçüler, Nişantaşının sosyetesi götürdüler, sırf Tayyip Erdoğan düşmanlığı nedeniyle PKKnın uzantısı olan HDPye oy verdiler dedi.

DARBELERE KARŞI DURAN SİYASETÇİ OYDU

Türkiyedeki demokratik sistemin darbelerle kesintiye uğradığını söyleyen Kuzu, Milli egemenlikteki sorun, Türkiyede hep yaşandı. Sağ hükümetler, bu sorun nedeniyle muktedir olamadılar. 27 Mayıs, Menderese karşı yapıldı. Demirelin bulunduğu dönemde irili ufaklı 6 darbe oldu.

28 Şubat, Erbakana karşı yapıldı. 27 Nisan bildirisi de Erdoğana karşı yapıldı. Ama darbeye ilk karşı duran siyasetçi, Recep Tayyip Erdoğandı diye konuştu.

Kuzu, yeni anayasa çalışmalarına da değinerek, en uzun süreli anayasa komisyonu başkanlığı yapan kişi olduğunu anlattı. Burhan Kuzu, şöyle devam etti: 13 sene bu görevi ifa ettim. AK Parti, sayısal çoğunluğundan feragat ederek meclisteki diğer partilerin anayasa komisyonunda üçer üye ile temsil edilmesini ve yazılan maddelerin oy birliği ile çıkmasını kabul etti. Amaç, yeni anayasanın yapılabilmesiydi.

ORTADA HÜKÜMET YOK

Çalışmalar neticesinde uzlaşılan 60 maddenin geçirilmesine karar verildi. Ancak başta buna CHP evet dedi, sonra MHPnin hayır demesiyle onlar da hayır dedi.

Biz, 130 maddelik başkanlık modelini içeren bir metin sunduk. Ancak siz 3 parti parlamenter sistemi içeren bir metinde uzlaşırsanız, biz buna da evet dedik ama onu da yapamadılar.

Seçim sonuçlarının başkanlık sistemine yönelik tartışmaları bitirdiği yönündeki değerlendirmelere ilişkin Kuzu, Biz, başkanlık sistemini tam da bugünler yaşanmasın diye önerdik. Bugün bir erken genel seçim olsa muhalefet partilerine sorsanız tek başına hükümet çıkacağını söyleyemiyorlar. Ortada hükümet yok. Yatırımlar durmuş vaziyette. Herkes önünü göremiyor. Bütün bunlar, parlamenter sistemin sorunları. Oysa başkanlık sistemi, mutlak istikrar garanti eden bir sistemdir dedi.

AA