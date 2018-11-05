Son dakika! Şarkıcı sevgilisi Sıla Gençoğlu'nu dövdüğü suçlamasıyla adliyede savcıya ifade veren Ahmet Kural "İfademi verdim, Türk adaletine güveniyorum. Haksız olmak haksızlığa uğramaktan daha acıdır" dedi.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan Oyuncu Ahmet Kural ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelmişti. İfade veren Ahmet Kural, adliye çıkışında avukatı ile birlikte birtakım açıklamalarda bulundu. Açıklamalarının yapmasından sürede adliyeden ayrılmaya çalışan Ahmet Kural bir grup vatandaş tarafından protesto edildi.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun darp iddiasıyla şikayetçi olduğu Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın ile Çağlayan Adliyesi'ne gitti. avcının odasına giren Kural ifadesini verdi. İfade verme işlemi 1.5 saat sürdü. Adliye çıkışı konuşan Kural, "Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır." dedi.

"HAKSIZ OLMAK HAKSIZLIĞA UĞRAMAKTAN DAHA ACIDIR"

Hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı çıkarılan Ahmet Kural ise "Konuyla ilgili açıklamaları sadece resmi makamlara yapacağımı söylediğim gibi sadece savcıya ifade verdi. Türk adaletine güveniyorum, yargı süreci devam ediyor. Benim için yeni bir başlangıç her anlamda. Adım böyle bir konuyla anıldığı için herkesten bir kez daha çok özür diliyorum. Bu yaşananlar için de asılsız iftira, yargısız infaz yapanlara şunu söylüyorum. 'Haksız olmak, haksızlığa uğramaktan daha acıdır." dedi.

"TOPLUM TEK TARAFLI BİLGİLENDİRİLMİŞTİR"

Adliyeden ayrılan Kural'ın avukatı açıklamasında şunları söyledi: "Manipülasyon sürecinde ısrarla müvekkilimin ifade vermediğini belirtmiştim. Sadece yargı merciilerine ifade vereceğini söyledik. Toplum tek taraflı bilgilendirilmiştir.

"SILA HANIM'IN AVUKATINI BAROYA ŞİKAYET EDECEĞİM"

Sıla Hanım'ın avukatı ile ilgili İstanbul barosuna şikayette bulunacağım. Asılsız iddia ve ithamlar için de her kişi ve kurum hakkında yasal sürece başlıyoruz."