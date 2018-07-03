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Küçük Leyla Aydemir açlıktan ölmüş

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Küçük Leyla Aydemir açlıktan ölmüş
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Ağrı Valisi Süleyman Elban, 4 yaşındaki Leyla'nın açlıktan öldüğünü açıkladı. "Bu bir kaçırılma olayı" diyen ve gözaltı olduğu bilgisini veren Vali Elban, "Otopsi sonucu istismar ya da tecavüz olmadığını gösteriyor" şeklinde konuştu.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla'nın otopsi raporuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Vali Elban şunları söyledi:

"Otopsi ve değerlendirmeler neticesinde yavrumuzun kaybolduktan sonra 8-10 gün içerisinde ölmüş olduğu sonucuna varıldı. Daha sonra da, bir yerde bekletilmiş ve bulunmasından 2-3 gün önce de, bulunduğu suyun içerisine bırakılmış. Ölüm nedeni, 8-10 gün aç bırakılması."

BABASI "YEMEK YEMEZ, SÜT VERİN" DEMİŞTİ 

Baba Nihat Aydemir, 20 Haziran'da yaptığı açıklamada tüm aramalara rağmen kızının halen bulunamadığını, ancak kendisinin çok umutlu olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Çocuğum kesinlikle dışarıda bir yerde. Geleceğine de inanıyorum. Yalnız onu götüren adam belki korkuyordur. Ama Allah rızası için onu başka bir yere bıraksın. Biz de Leyla'yı alalım. Ben bir yere gittim, araştırdım. Ona yemek veriyor. Kızım yemek yemiyor. Çocuğuma süt versinve onu bir yere bıraksın. Allah rızası için biz de çocuğumuzu alalım. Bugün çok umutluyum ve neşeliyim. İnşallah benim çocuğum gelecek. Onu bekliyorum."

"İSTİSMAR VE TECAVÜZ YOK"

Çocuğun cesedinde herhangi bir darp ve yaralama izi mevcut değil. O süre zarfında vahşi hayvan yaralaması da söz konusu değil. Vücudundaki izler güneş yanığı. Çocukla ilgii herhangi bir istismar, tecavüz emaresi de yok."

Vali sözlerini, "Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamlandı ve aile gelenekler gereği bekletilmeden defnedilme talebinde bulundu. Sabah saat 05.00 itibarıyla teslim edildi ve aile ile köylüler yavrumuzun cenazesini defnettiler. İnşallah son kaybolan yavrumuz olur diye temenni ediyorum." diye sürdürdü.

KÜÇÜK LEYLA KAÇIRILMIŞ

Vali Elban bir soru üzerine de, "Bazı ipuçları ve gözaltı var. Çalışmalar titizlikle devam ediyor. Jandarma ve emniyet güçleri yoğun şeliklde çalışıyor. Gözaltı sayısını veremem ama bu bir kaçırılma olayı" şeklinde konuştu. 

Vali Süleyman Elban, gelen bir soru üzerine sözlerini şöyle tamamladı: 

"Yavrumuz, daha önce AFAD ekipleri ve profesyonel balık adamlar tarafından defalarca bakılan; drone tarafından da defalarca görüntülenen bir yerde bulundu. Eldeki deliller, en fazla birkaç gün önce oraya bırakıldığını gösteriyor... Çay içmek için oraya giden bir köylü tarafından bulundu."

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