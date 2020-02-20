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Küçük Atakan ile Gündeme Gelen Kristal ve İndigo Çocuk Nedir?

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10 yaşındaki Atakan'ın nihilizm, özgürlük, demokrasi gibi kavramlarla ilgili konuştuğu video Türkiye'yi salladı. Ancak bu durum kafalarda soru işareti de yarattı.

Küçük Atakan ile Gündeme Gelen Kristal ve İndigo Çocuk Nedir?

 

Dün sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede Türkiye’nin gündemine oturdu. 10 yaşındaki küçük Atakan‘ın nihilizm, demokrasi gibi konulardan bahsettiği videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Atakan’ın yaşına göre pek çok ünlü yazarı bilmesi, 5 ayda 250 kitap okuduğunu söylemesi, okuduğu kitaplardan bahsederken hem mimikleri hem de jestleri bazıları tarafından takdir edildi, bazıları tarafından da eleştirildi. Yaşına göre oldukça bilgili olan Atakan’ın konuşmaları hala gündemde. Ancak Atakan’ın videosu ile birlikte bir soru daha gündeme oturdu. Sosyal medyada bazı hesaplar tarafından Atakan için “indigo çocuk” ya da “kristal çocuk” tanımlaması yapıldı. Peki indigo çocuk ve kristal çocuk nedir? İndigo ve kristal çocuk arasındaki farklar nelerdir?

10 yaşındaki minik Atakan’ın yaşına göre bilgi birikimi pey yüksek. Atakan’ın hali ve tavırları ise sosyal medyada yeni bir iddiayı gündeme getirdi

indigo çocuk

Bazı hesaplar Atakan için “indigo çocuk” tanımlaması yaptı. Peki ama indigo çocuk nedir?

indigo çocuk

İndigo çocuk, bir Yeni Çağ teorisine göre özel, sıra dışı ve bazen doğaüstü özelliklere veya yeteneklere sahip olduğuna inanılan çocuklardan her birinin adı

Bu teoriyi ortaya atan isim ise Nancy Ann Tappe. 1970’lerde ortaya çıkarılan teori Jan Tober ile Lee Carroll tarafından daha da geliştirildi

indigo çocuk

Bilimsel olarak ispatlanmayan bu teori, kitaplar ve filmlerle daha da benimsendi. Teoriye göre indigo çocukların özellikleri şunlar;


 Bu çocuklar alışılmışın dışında zekiler
 Öz güvenleri fazlasıyla yüksek
 Otoriteye karşı çıkıyorlar
 Çok canlı ve hareketliler
 Sezgileri çok güçlü
 Son derece duyarlı ve psişiklerdir
 Farklı bir asalet duygusuyla doğarlar ve böyle davranırlar
 Kendi değerlerinin farkında olan çocuklardır
 Yaratıcılık gerektiren işler, onlar için cezbedicidir
 Güzel sanatlara ilgi duyarlar
 Kendileri gibi diğer indigo çocuklarla beraber olmadıklarında asosyal görünürler

İndigo çocukların 1994 yılından sonra doğduğu düşünülüyor. 2000 yılından sonra doğanlar ise bir başka teoriye göre “kristal çocuk olarak” adlandırılıyor

indigo çocuk

Kristal çocukların özellikleri arasında ise en dikkat çekici olan; iri, etkili ve anlamlı gözleri olması. Kristal çocukların diğer özellikleri ise şu şekilde;


 Uzun, yoğun ve dikkatli bakan gözleri vardır
 Çok mutlu, bağışlayıcı ve sakindirler
 Geç konuşurlar çünkü zihinsel iletişim güçleri vardır
 Denge kabiliyetleri mükemmeldir
 Telapatırlar, ne düşündüğünüzü hissederler

İndigo ve Kristal tanımları, aura renklerinden ve enerji kalıplarından kaynaklanıyor. İndigo Çocuklar’da indigo mavisi vardır, bu renk iki kaşın arasında yer alan üçüncü göz çakrasının rengidir


İndigo çocukların durugörü güçleri vardır. Kristal Çocuklar’da ise kuvartz kristalinin prizma etkisi vardır, auraları pastel tonlarda çok renkli ve harelidir. Kristallere ilgileri büyüktür zaten tanımlarının nedeni budur.

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