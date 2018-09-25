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Koparana 48 bin lira ceza

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Dünyada nesli tükenmekte olan bitkiler arasında gösterilen, bu nedenle 2016 yılında Doğa Koruma Birliği'nce koruma altına alınan kum zambaklarını koparana 48 bin lira para cezası uygulanıyor.

Koparana 48 bin lira ceza
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Hatay'ın Arsuz ilçesi Gökmeydan ve Akçalı sahillerinde nadir görülen kum zambakları etkileyici bir manzara oluşturuyor. 

Bitki çeşitliliği bakımından zengin bir turizm beldesi olan Arsuz'da kumsalda yetişen kum zambaklarının çevresi vatandaşlar tarafından temizleniyor. 

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 2016 yılında yapılan çalışmalar kapsamında Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan bitkinin neslinin devamı için Hatay'da da çalışmalar yürütülüyor. 

Arsuz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Mustafa Baysal AA muhabirine yaptığı açıklamada, kum zambağının soğanlı ve nergizgiller familyasında bir bitki olduğunu söyledi.

KOPARANA 48 BİN LİRA PARA CEZASI

Kum zambağı hakkında bilgi veren Baysal, "Kum zambağı Akdeniz'in sahil şeridinde ve Karadeniz sahilinin güney kesimlerinde doğal olarak yetişen bir bitki türüdür. Bitkinin boyu yaklaşık 40-45 cm uzunluğunda beyaz çiçekli bitki başına ortalama 3 ile 15 arasında çiçek açan bir bitki türüdür" diye konuştu. 

Kum zambağının ülke dışına çıkarılmasına son dönemlerde ağır cazaların getirildiğini belirten Baysal, şunları kaydetti:

"Yabani ve doğal olarak yetişen bitkilerimizde olduğu gibi ülkemizde kum zambağı da tehdit altındadır. Bunun en büyük sebebi de sahil şeridindeki betonlaşma, yazlık konaklar ve otellerin olmasıdır. Bu bitkinin de yetiştiği alanlar giderek daralmakta. Betonlaşma olduğu için kum zambağının nesli ülkemizde tehlike altına girmiştir. Kum zambağının yurt dışına soğan ve bitki olarak çıkarıldığı zaman 48 bin lira para cezası uygulanıyor. Kum zambağı endemik bitkisi olduğu için birçok alanlarda kullanılıyor. Doğal olarak böyle güzel olarak yetişen bir bitki ilçemizde de artık yaşamı tehlike altındadır.

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