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Konya'da yangın faciası: 4 çocuk öldü

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Konya'da bir evde çıkan yangında 4 çocuk hayatını kaybetti.

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Konya'da yangın faciası: 4 çocuk öldü
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Konya''nın Karatay ilçesinde, Suriyeli ailenin yaşadığı evde çıkan yangında, dumandan etkilenen yaşları 4 ila 11 arasında değişen 4 kardeş, yaşamını yitirdi. 

Yangın, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Şehri Ayin Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katındaki dairede saat 07.30 sıralarında meydana geldi. 

İddiaya göre, baba Hüseyin El Abdullah işe gittikten sonra anne Fatima El Abdullah, 4 çocuğunu evde bırakıp yiyecek almak için çıktı.

Kısa sürede geri dönen anne, evden dumanlar yükseldiğini görünce komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken çevre sakinleri içeri girip, Rim El Abdullah (11), Velid El Abdullah (10), Hasan El Abdullah (5) ve Muhammed El Abdullah'ı (4)  dışarı çıkardı.

4'ü de yoğun dumandan etkilenen ve birinde yanıklar olan kardeşler, ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumları ağır olan 4 kardeş bütün müdahalelere karşını yaşamını yitirdi. Çocuklarını kurtarmaya çalışırken dumandan etkilenen anne Fatima El Abdullah'ın  durumunun iyi olduğu belirtilirken, kardeşlerden Velid El Abdullah'ın engelli olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, yaptıkları araştırmada yangının sobadan çıktığını belirledi.

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