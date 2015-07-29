Politika Haberleri  Kobani trafiğine tuhaf açıklama haberi Suruçta bombanın patladığı gün cesetler ortadayken Kobaniye koşan HDPli Suruç Belediye Başkanı Şansal, Suruç-Kobani trafiğine dair sorulara yanıt veremedi. DBP açıklamasında...

Star - Ankara

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Cenazeleri bırakıp Kobaniye koştu - 3

Suruçta 20 Temmuzda meydana gelen bombalı saldırıda 31 kişi hayatını kaybetmişti. Olayın meydana geldiği gün Suruç Belediye Başkanı Orhan Şansalın, Kobaniye gidiş-gelişlerine dikkat çeken STAR, Suruç-Kobani arasında yaşanan bomba trafiğini de ortaya çıkarmıştı.

Şansal, bomba patlamadan 7 dakika önce Kobaniye geçmiş, yarım saat sonra tekrar Suruça geri dönmüş ve patlamadan 6 saat sonra henüz cenazeler kaldırılmadan bir daha Kobaniye gitmişti. Şansal, STARın ortaya çıkardığı görüntülerle ilgili sorularımıza cevap vermekten kaçtı. Kendisine ulaşmak istediğimiz Şansal, telefonumuza çıkmadı. Belediye yetkilileri ise “Başkanımız sizinle görüşmek istemiyor” dedi.

Karanlık noktalar var

Ancak Şansal adına açıklama akşam saatlerinde DBPden geldi. Kobani ziyaretiyle ilgili hiçbir soruya yanıt verilmeyen açıklamada “Aslında olayın kısa anlatımından bile Eş Başkanımızın patlamadan habersiz Kobanêye gittiği, patlamadan haberdar olmasıyla Suruça geri döndüğü anlaşılmaktadır. Bu durum üzerinden arkadaşlarımızın patlamayla ilgisi varmış gibi bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır” denildi. Ancak Şansalın 31 gencin cenazeleri daha ortaydayken tekrar Kobaniye gitmesine hiç değinilmemesi dikkat çekti. Açıklamada ziyaret doğrulanmasına rağmen olayın ‘algı yaratma olarak sunulması ve “Şimdiye kadar olduğu gibi bugünden sonra da gerçeği çarpıtanların karşısında olacağımızı bütün kamuoyuyla paylaşıyoruz” denilmesi, içinde bulundukları durumun çarpıklığını bir kez daha deşifre etti.

HDPyi terleten sorular

-Kobaniye geçmek için Suruçta bekleyen 300 genci neden yalnız bıraktınız?

-Suruç Belediye Başkanı olarak cesetler ortadayken Kobaniye neden tekrar gittiniz?

-Belediyeye ait kültür merkezi kameraları bombanın patladığı gün neden kapatıldı?

-Canlı bomba gençlerin arasına girdikten sonra 10 dakika bekledi. Kimden ‘patlak emri aldı, bilginiz var mı?

-SGDFli gençlerin plansız şekilde düzenlediği basın toplantısının yeri ve saatini canlı bomba nasıl öğrendi?

-Emniyet yetkilileriyle yaptığınız toplantıda, neden ‘güvenliği biz sağlarız, arama yapmayın dediniz?