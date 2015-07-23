Koalisyon uçaklarına Türkiyeden İncirlik vizesi

CNN Türkün haberine göre göre, eş zamanlı olarak atılması planlanan adımlar çerçevesinde İncirlik Üssü koalisyon uçaklarına açılacak. Belirli hatlar üzerinde ise güvenli bölge deklarasyonu ilan edilmesi gündemde. Ayrıntılar birazdan...

CNN Türkün haberine göre göre, eş zamanlı olarak atılması planlanan adımlar çerçevesinde İncirlik Üssü koalisyon uçaklarına açılacak. Belirli hatlar üzerinde ise güvenli bölge deklarasyonu ilan edilmesi gündemde. Ayrıntılar birazdan