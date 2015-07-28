Koalisyon görüşmelerinde 8 kritik başlık

CHP ve AK Parti heyetleri koalisyon görüşmeleri çerçevesinde bugün bir kez daha biraraya geliyor. Görüşmelede 8 başlık ön plana çıkıyor...

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İki parti birçok farklı konuda ortak düşüncede buluştu ancak Yönetim modelinde iki parti farklı düşünüyor. AK Parti, Cumhurbaşkanının yetkilerini sınırlandıracak hiçbir düzenlemeye sıcak bakmıyor.

AK Parti ile CHP arasında koalisyon görüşmelerini yürüten heyetler bugün Devlet Konukevi Ankara Palasta saat 13.00te bir araya gelip, bir önceki görüşmede belirledikleri konu başlıklarını masaya yatıracak. İki parti heyetinin bu hafta her gün toplanması bekleniyor. Toplantılarda heyetler, belirlenen konu başlıklarıyla ilgili ortak noktada buluşmaya çalışacak. Uzlaşılamayan konular, liderlerin buluşacağı son toplantıya bırakılacak.



Bugünkü görüşmelerde masaya yatırılması beklenen konu başlıkları ve iki partinin yaklaşımı şöyle:

DEMOKRATİKLEŞME: İki parti de 12 Eylül yasalarının değiştirilmesine sıcak bakıyor. Ancak detaylara inildikçe iki partinin yaklaşımları farklılaşıyor. CHP, İç Güvenlik Paketinin revize edilmesini talep ediyor. AK Parti, son gelişmeleri gerekçe göstererek buna karşı çıkıyor.

SİYASETTE ŞEFFAFLIK: İki partinin, siyasi ahlak yasasının çıkartılması, siyasetin finansmanının şeffaflaşması, adaylara ve siyasi partilere yapılacak nakdi yardımlara sınırlamalar getirilmesi, mal bildirimlerinin şeffaf olması noktasında bugün uzlaşmaları bekleniyor.



BARAJ VE TAŞIMALI OY: AK Parti, seçim barajının yüzde 7ye düşürülmesini, taşımalı oy düzenlemesi yapılmasını istiyor. Taşımalı oy kullanma sistemine karşı olan CHP, barajın yüzde 5 veya 3e indirilmesini, Siyasi Partiler Yasasının değiştirilmesini, lider sultasına son verilmesini talep ediyor.



YARGI REFORMU: CHP, yargı bağımsızlığının sağlanması için HSYKnın iki ayrı kurul olarak düzenlenmesini, Adalet Bakanı ve müsteşarın kurulda olmamasını talep ediyor. Bakan ve müsteşarın kuruldan çıkmasına sıcak bakmayan AK Partinin, HSYKnın yapısına ilişkin öneriyi gündeme alabileceği belirtiliyor.



ÇÖZÜM SÜRECİ: CHP, çözüm sürecinin TBMMde tüm partilerin ortak temsil edileceği bir komisyonca, şeffaf yürütülmesini istiyor. AK Partinin CHPnin bu önerisine soğuk bakmadığı ifade ediliyor.



YENİ ANAYASA: Her iki parti, bireysel hak ve özgürlükleri esas alan, özgürlükçü yeni bir Anayasa yapılmasına sıcak bakıyor. Yönetim modelinde iki parti farklı düşünüyor. AK Parti, Cumhurbaşkanının yetkilerini sınırlandıracak hiçbir düzenlemeye sıcak bakmıyor.



DIŞ POLİTİKA: CHP Suriye, Mısır, Irak, Libya, İsrail politikasının Türkiyenin çıkarları doğrultusunda değişmesini, AB sürecinin hızlanmasını talep ediyor. AK Parti, Ortadoğu politikasının doğru olduğunu savunuyor.



EKONOMİK BAŞLIKLAR: CHP emekliye yılda 2 maaş ikramiye verilmesini, asgari ücretin 1500 lira olmasını, taşeron işçilerin kadroya alınmasını talep ediyor. AK Partinin ekonomik dengeleri bozmayacak şekilde bu üç konuda kademeli geçiş formülleri üzerinde durduğu ifade ediliyor. (Düzgün Karadaş/ Habertürk)