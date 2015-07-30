Koalisyon 5lisi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç başkanlığındaki heyetten ikinci tur görüşmeleri hakkında bilgi almasının ardından dün sabah partisinin MYK toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu kurmaylarına, Eğitim,...

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç başkanlığındaki heyetten ikinci tur görüşmeleri hakkında bilgi almasının ardından dün sabah partisinin MYK toplantısına katıldı. Kılıçdaroğlu kurmaylarına, Eğitim, dış politika, Kürt sorunu, anayasa ve ekonomiden oluşan beş başlık kapsamında CHPnin istekleri doğrultusunda bir mutabakat oluşmaması halinde koalisyon olmaz. Eğitimin 8 yıllık kesintisiz hedefiyle yeniden planlanması, tüketen değil üreten bir ekonomik modele geçilmesi, olası koalisyonun temel ilkeleri olmalı. Gelir dağılımı eşitsizliğinin giderilmesi de öncelikli hedefler arasında yer almalı değerlendirmesi yaptı.



YENİ DIŞ POLİTİKA HEDEFİ



Son yaşanan gelişmelerin, Türkiyenin yeni bir dış politika ihtiyacını ortaya koyduğu vurgusu yapan Kılıçdaroğlunun, Ortadoğuya, ABye ve dünyanın diğer merkezlerine yeni ve ekseni barış üzerine kurulu dış politikayla bakılması gerektiğini aktardı. Kılıçdaroğlu, Kürt sorununun çözümü konusunda tek merkez olarak TBMMnin belirlenmesi gerekir. Birinci sınıf demokrasiyle, daha fazla özgürlükle ve mutlaka siyaset yoluyla çözülmeli. Türkiyenin temel ihtiyaçlarından biri olarak çağdaş ve özgürlükçü bir anayasaya ihtiyaç var. Yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığı da sağlanmalı dedi.



AK PARTİ TOP ÇEVİRİYOR



Cumhurbaşkanlığının yetkileriyle ilgili olası düzenlemeleri ve 17- 25 Aralık sürecine atıfla yapılan yolsuzluklarla mücadele beklentisini de TBMMnin görev alanı içinde değerlendiren CHP kurmayları, ilk iki tur koalisyon görüşmelerinde ortaya çıkan tabloyla ilgili AK Partiyi eleştirdi. MYK üyelerinin, AK Parti top çeviriyor. Niyetleri erken seçim, koalisyon değil yaklaşımında olduğu belirtildi. AK Parti ve CHP heyetleri, koalisyon görüşmelerinin üçüncü turunu da bugün yapacak. Görüşmelere diğer görüşmelerde olduğu gibi Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç başkanlık edecek. Cumartesi ve pazartesi günü yapılacak son iki tur görüşmenin ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu ile CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğluna bilgi verilecek. İki lidere yapılacak sunuşların ardından gerek görülmesi halinde Davutoğlu ile Kılıçdaroğlunun nihai karar için buluşması bekleniyor.

Hürriyet

