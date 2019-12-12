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Kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi

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Çorum Osmancık'ta bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandı.

Kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi

Doğalgaz bacasının yerinden çıkması sonucu içeri gaz dolunca yurtta kalan 103 öğrenci ve 2 öğretmen hastaneye kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi telefonla arayarak öğrencilerin durumuyla ilgili bilgi aldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

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Çorum'un Osmancık ilçesindeki Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'nda 103 öğrenci ve 2 öğretmen zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

DOĞALGAZ BACASI YERİNDEN ÇIKMIŞ

Alınan bilgiye göre, saat 05.40 sıralarında binadaki doğalgaz bacası yerinden çıkınca dışarı atılması gereken karbonmonoksit gazı, öğrenciler uyurken içeri sızdı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, bir öğrencinin durumu fark etmesiyle binanın boşaltıldığını söyledi. Öğrencilerin bir kısmı karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ancak yurtta kalan 103 öğrenci ve 2 öğretmenin tamamı, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Öğrencilerden 6'sı yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımdaki öğrencilerin şuurunun açık olduğu ve hayati tehlikerinin bulunmadığı açıklandı.

ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA

Vali Çiftçi, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. AFAD ekipleri de yurtta inceleme başlattı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TELEFON

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, Vali Çiftçi'yi telefonla arayarak öğrencilerin durumuna ilişkin bilgi aldı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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