Kimyasal sızıntıya Bakandan açıklama geldi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Tuzlada bulunan Deri Sanayi Organize Sitesinde bir fabrikada meydana gelen kimyasal sızıntıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Olaydan hemen sonra konuyla ilgili bilgi aldıklarını belirten Bakan...

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Tuzlada bulunan Deri Sanayi Organize Sitesinde bir fabrikada meydana gelen kimyasal sızıntıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Olaydan hemen sonra konuyla ilgili bilgi aldıklarını belirten Bakan Fikri Işık, Olay olur olmaz bilgi aldık. Bir nitrik asit tankı yapılmış 20 tonluk. Zannediyorum testleri falan tam yapılmadan nitrik asit koymuşlar, oradan da bir sızıntı olmuş. Güvenlik için çevredeki fabrikalar boşaltıldı. Şu anda itfaiye ve gerekli kurumlar müdahaleyi yapıyorlar. Biz de takip ediyoruz dedi.

Bir gazetecinin, Sızan gazın çevreye zararı var mıdır? şeklindeki soruna Bakan Işık, Nitrik asit bildiğim kadarıyla. Bir çevre zararı oluşturmaması için gereken tedbiri zaten itfaiye alıyor. Aynı zamanda insan sağlığına zararı olmaması için de bölgedeki fabrikalar boşaltıldı. Arkadaşlarımız takip ediyorlar. İnşallah bir problem olmaz. İnşallah bu kaza olmadan bu kaza atlatılmış olur diye cevap verdi.

İHA