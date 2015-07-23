Kilis'ten acı haber: 1 şehit, 2 yaralı.. Çatışma sürüyor

KİLİS VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Kilis Valisi Süleyman Tapsız, yaptığı açıklamada, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına bağlı Dağ Hudut Karakoluna, Suriye tarafından ateş açıldığını belirtti.



Güvenlik güçlerinin, terör örgütü daeş'in kontrolündeki bölgeden açılan ateşe anında karşılık verdiğini vurgulayan Tapsız, "İlk ateş maalesef bir astsubayımız şehit oldu, 2 uzman çavuşumuz ise yaralandı. Ellerinden yaralanan askerlerimiz 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumları iyi" dedi.

ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞTİ

Kilis Valiliği'nden dün yapılan açıklamada son günlerde Suriye sınırında meydana gelen gelişmeler ve çatışmalar nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5 gün süreyle bazı bölgelerin özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtilmişti.

Kilis Valiliği açıklamasında, "Öncü Hudut Karakolu ile İnanlı Hudut Karakolu arasında kalan bölge ve Darmık Hudut Karakolu ile Çerçili Hudut Karakolu arasında kalan bölgenin 23 Temmuz 2015 günü saat 13.00'dan başlayıp 28 Temmuz 2015 günü saat 13.00'da bitecek şekilde beş gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir" denildi.

BORDO BERELİLER SINIRDA

Öte yandan sınırdaki gelişmeler nedeniyle Özel Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı bordo berelilerden oluşan birlikler de Kilis'e gelmişti.

Diğer yandan, çatışma bölgesine takviye askerler gittiği ve Diyarbakır’dan çok sayıda F16 savaş uçağı sınıra doğru hareket ettiği öğrenildi.