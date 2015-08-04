Kılıçdaroğlu yarın Demirtaşla görüşecek

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaşın talebi üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarın Mecliste biraraya gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilecek ziyaret saat 15.00te yapılacak. HDP Eş Genel Başkanının diğer...

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaşın talebi üzerine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarın Mecliste biraraya gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilecek ziyaret saat 15.00te yapılacak. HDP Eş Genel Başkanının diğer siyasi parti liderleriyle de bir görüşme yapmayacağı öğrenildi.