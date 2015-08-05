Kılıçdaroğlu ve Demirtaş görüşmesi sonrası açıklama

Görüşmeye HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ ile İmralı heyetinden Pervin Buldan ve İdris Baluken de katılıyor. Görüşmede HDP heyetini Kılıçdaroğlunun yanısıra, grup başkanvekilleri Levent Gök ve Engin Altay karşıladı. Yaklaşık...

Görüşmeye HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ ile İmralı heyetinden Pervin Buldan ve İdris Baluken de katılıyor. Görüşmede HDP heyetini Kılıçdaroğlunun yanısıra, grup başkanvekilleri Levent Gök ve Engin Altay karşıladı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından CHPden açıklama geldi.

GÖRÜŞME SONRASI CHPDEN AÇIKLAMA



Demirtaşın Mecliste Kılıçdaroğlunu ziyareti sonrası CHP Grup Başkanvekili Engin Altay görüşmeye dair önemli açıklamalarda bulundu. PKKya silah çağrısı yapan Altay, Demirtaşın son dönemde PKKya yaptığı çağrıları memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Engin Altay şunları söyledi:

Akan kanın durması için çok verimli bir görüşme oldu. Türkiye asla ama asla bölünmeyecektir. Bunun en büyük teminatı CHP ve diğer siyasi partilerdir. CHP barışın ana temsilcisi olmaya devam edecektir. Terör hangi amaçla olursa olsun hangi hakl istemiyle ilgili olursa olsun insan hayatına gkast edilmesi tarafımızca kast edilemez. Teröre karşı herkesin ortak tavır alması gerektiğini ifade etmek istiyoruz.

PKK şunu bilmelidir ki elde silahla barış istenmez. PKKnın yönelttiği silah demokrasi ve barış iradesine yönelmiş silahtır. Kafasına silah dayanan insan barış çığlıklarını duyamaz. Barışın tesisi ve ulusal bütünlüğün korunması için üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz.

Sayın Demirtaşın PKKya yaptığı çağrıları olumlu buluyoruz. Bu feryadı duymayan kalmadı.

HDPYİ TEMSİLEN İDRİS BALUKEN KONUŞUYOR



Barış için büyük bir toplumsal beklenti var. Bu görüşme halklarımızı rahatlatma açısından önemlidir. Türkiye dayatılan savaşa karşı alternatifsiz değiliz. Barış ve çözüm umudunu yeşertmek için siyasetin önemli bir çabası var.

Değerli fikirler tartışıldı. AKP kendi iktidarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğanın geleceği için Türkiyenin bölünme korkusunu halklara aşılamaya çalışıyor. Biz Türkiyenin birliği içerisinde silahların devreden çıkacağına olan inancımızı tekrar belirtiyoruz.

Silahların susması gerktiğini bir kez daha burada ifade etmek istiyoruz. Operasyonların durması ve PKKnın da elini tetikten çekmesi gerektiğini düşünüyoruz. Farklı STKlarla gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmeler oldu. Türkiye halkları bu savaşa mecbur ve mahkum değildir. Bizim bu çatışmayı durduracak gücümüz vardır. Bunun toplumsallaşmasıyla ilgili bir duruşun ortaya çıkması son derece önemlidir. AKPnin çözümsüzlük politikasına karşı bu duruş ortaya çıkarsa barışı ve demokrartik çözümü güncelleştiren bir ortam yakalayacağımza inanıyorum.

CHPnin Genel Başkanına ve bizi kabul eden heyete teşekkür ediyorum.

CHPnin dahil olacağı koalisyon seçeneğiyle çatışmacı zeminin ortadan kalkabileceğini düşünüyoruz. Olası bir CHP AK Parti koalisyonunun Türkiyenin pek çok sorununa çözüm bulabileceğine inanıyoruz.

Şu anda Cumhurbaşkanı Erken seçim istiyor ve Başbakanı yoğun bir baskı altında tutuyor. Biz her türlü seçim senaryosuna hazırız.

Şu anda yapmış olduğumuz görüşmeyle ilgili çerçeveyi ifade ettim. Koalisyon senaryoları hiç bir şekilde gündeme gelmedi. Biz kan ortamının şiddet ortamından bir an önce çıkılması için yaptık. Toplumsal barışın nasıl yükseltileceğine ilişkin görüş alışverişi oldu. Kolisyon görüşmelerinin detayları gündemleşmedi.