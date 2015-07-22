Kılıçdaroğlu son noktayı koydu: İhraç ederiz

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Battal İlgezdi ve Murat Hazinedar'ın usülsüz mal edinme iddiasıyla ilgili olarak son noktayı koydu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile ilgili usulsüz mal edinme iddialarına ilişkin Habertürke konuştu.



Kılıçdaroğlu, İlgezdiyle ilgili iddialara ilişkin olarak, İşin doğrusu şu: CHPli belediyeler suçlandığı zaman gayet açıklıkla gittiler savcılığa; Aleyhimize soruşturma açın dediler. Bu yürekliliği bütün belediye başkanlarının göstermesini isterim. İşin özü budur. Kendisine güvenen herkes bu yola başvurursa o zaman bütün sorun çözülür dedi.



İLKESEL YAKLAŞIM:



Bu ilkesel yaklaşımın bütün belediyeler için geçerli olması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Hesap vermekten korkmamalılar. Gitmeliler, büyük bir cesaretle hesap vermeliler. Bunu yaptığımız zaman Türkiyede pekçok sorun kendiliğinden çözülecektir diye konuştu.



HALKIN TERCİHİNE BAĞLI:



Şişlide yaşanan olayda Hayri İnönünün başvurularına mahkemenin ret yanıtı verdiğini ve eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgülün hukuk nezdinde aklanmış olduğunu hatırlattığımızda Kılıçdaroğlu, Sonuçta bir sürü dedikodu üretiliyor. Bunlar ne kadar doğrudur yanlıştır, halkın tercihine bağlı. Aklanmanın bir yolu vardır, o da mahkemelerdir. Sizin aleyhinize bir durum çıkarsa o zaman gereği yapılır dedi.



İHRAÇ YOLU AÇIK:



Kılıçdaroğlu, yargıda aleyhlerinde bir durum çıkarsa CHPli belediye başkanları için ihraç yolu başta olmak üzere parti disiplin kurallarını işletir misiniz? soruma da kesin bir dille yanıt verdi ve Elbette hiç kimsenin tereddüdü olmaz. Biz yargıya boşuna başvurmuyoruz dedi.