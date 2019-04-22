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Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün gözaltına alındı (AK Parti'den ihraç talebi)

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında direkt fiziki müdahalede bulunan 11 kişinin kimliği tespit edildi. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün Sivrihisar'da gözaltına alındığı bildirildi. Halen gözaltında olan 5 kişinin de işlemleri sürüyor. AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti üyesi olan saldırgan Sarıgün'ün ihraç talebiyle disipline sevkedildiğini açıkladı.

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Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün gözaltına alındı (AK Parti'den ihraç talebi)
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na dün şehit cenazesinde düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştirenlerin örgüt bağlantısı araştırılıyor.

Polis görüntülerden, Kılıçdaroğlu'na direkt fiziki müdahalede bulunan 11 kişinin kimliğini tespit etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırının faillerinden Osman Sarıgün'ün (60) Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yakalandığı, gözaltına alınan 5 kişinin de ifade işlemlerinin Çubuk'ta sürdüğü bildirildi.

Osman Sarıgün adliyeye getirilirken gazetecilerin sorularına "Yorum yapmıyorum" ifadeleriyle yanıt verdi. 

Saldırı öncesi, sosyal medyadan Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan paylaşımlar ve eylem çağrıları da mercek altında.

ÖMER ÇELİK'TEN OSMAN SARIGÜN AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün'ün AK Parti üyesi olduğunu açıkladı. Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımında Sarıgün'ün kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini söyledi. 

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