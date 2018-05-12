"Kıbrıslı Türkler besleme değildir"

CHP Başkanlık adayı Muharrem İnce, Kıbrıslı Türklerin ‘besleme’ olmadığını, bilakis, Türkiye’nin KKTC’nin tanınmamışlık statüsü yüzünden çok gelir elde ettiğini söyledi. İnce, Türkiye’nin KKTC hava sahasından geçen uçaklardan, para aldığını ve bunun tanınmamışlık statüsü yüzünden olduğunu ifade ederek “besleme lafı doğru değildir” dedi.Partisinin seçim programları kapsamında katıldığım bir açık oturumda konuşan İnce “hatırlarsınız

Kıbrıslı Türklere ‘beseleme’ demişti. Bu doğru değildir. Evet doğrudur, para yardımı yapıyor bu doğrudur ama oradan geçen uçaklar tanınmama yüzünden Türkiye üzerinden geçer sayılıyor.Türkiye o geçen uçaklardan ciddi gelir elde ediyor. Yani besleme falan değil, bunun böyle bilinmesi lazım” dedi. İnce’nin söz konusu videosu KKTC Sosyal medyasına bomba gibi düştü. Açıklama çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, son dönemlerde Türkiye seçiminin bir numaralı gündem maddesi haline gelen Kıbrıs meselesinde yeni tartışmaları beraberinde getirecek gibi görülüyor.