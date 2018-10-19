Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir lisede keskin koku nedeniyle 800 öğrenci tahliye edildi. Ekipler okulda inceleme başlattı.

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki Ali Dilmen Anadolu Lisesi'nde saat 12.30 sıralarında öğrenciler dersteyken keskin bir koku yayılmaya başladı.



Genizleri yakan koku nedeniyle okulda bulunan yaklaşık 800 öğrenci tahliye edildi.

Doğalgaz sızıntısından şüphelenen okul yönetimi durumu Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş'ye (AGDAŞ) ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri'ne bildirdi. Okula çok sayıda AGDAŞ, 112 Acil ve polis ekibi sevk edildi.

Astım ve çeşitli akciğer hastalığı bulunan öğrencilere ambulanslarda müdahale edildi. Polis de okul ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.



AGDAŞ ekiplerinin ilk incelemesinde doğalgaz sızıntısına rastlanmadı. Bunun üzerine okula Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ekipleri çağrıldı. AFAD ekipler okuldaki kokunun kaynağını bulmak için inceleme başlattı.