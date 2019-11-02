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Kemal Tanca’dan konkordato başvurusu

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Türkiye’de ayakkabı sektöründe en büyük mağaza zincirine sahip olan Kemal Tanca, konkordato ilan etti

Kemal Tanca’dan konkordato başvurusu
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Türkiye’de 1950 yılında kurulmuş olan ve ayakkabı sektöründe en büyük mağaza zincirine sahip olan Kemal Tanca da konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, konkordato talebini incelemek için ünlü ayakkabı markasının mali tablosunu incelemesi için bilirkişiden rapor istedi.

Türkiye’de 150’ye yakın mağazası bulunan Kemal Tanca markası da konkordato talebiyle mahkemeye başvurdu. Markanın sahibi Tamer Tanca, avukatı aracılığıyla İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talebinde bulundu. Önceki gün talebi değerlendiren mahkeme, başvuru tarihinden itibaren 90 günlük süreyi aşıp aşmadığı, ibraz edilen mali tablo ve belgelerin mevzuat hükümlerine uygun şekilde düzenlenip düzenlenmediği ve konkordato talep eden davacıların (markanın) borçlu olduğu kişilerin sayısı ile konkordatoya tabi borç miktarının tespiti konularında dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.

Mahkeme geçici konkordato talebinin en kısa sürede değerlendirilip sonuçlanması için bilirkişiye bir günlük süre içinde ön rapor tanzim etmesine, gelen rapor doğrultusunda da konkordato için geçici mühlet verilip verilmeyeceğine karar verdi.

Türkiye'deki 130 mağazasının tamamı kendisine ait olan Kemal Tanca, ürünlerinin %90'ını yurt içinde üretilirken %10'luk kısmını ise İtalya, Fransa ve İspanya'dan ithal ediyor.

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