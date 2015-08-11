KCKdan açıklama: Tahkim edilmiş ateşkes...

KCK, HDPnin çift taraflı ateşkes çağrısının ardından yayınladığı açıklamada, PKK terör örgütünün elebaşı Öcalanın özgür koşullarda siyasi müzakere yapacağı, bu müzakere sonuçlarının Mecliste anayasal ve yasal normlara...

KCK, HDPnin çift taraflı ateşkes çağrısının ardından yayınladığı açıklamada, PKK terör örgütünün elebaşı Öcalanın özgür koşullarda siyasi müzakere yapacağı, bu müzakere sonuçlarının Mecliste anayasal ve yasal normlara dönüştürüleceği bir siyasi irade ve çözüm sürecine ihtiyaç olduğunu iddia etti.

El Cezirede yer alan habere göre, KCK açıklamasında tahkim edilmiş ateşkes şartları da sıralandı ve şu ifadelere yer verildi:

El Cezirede yer alan habere göre, KCK açıklamasında tahkim edilmiş ateşkes şartları da sıralandı ve şu ifadelere yer verildi:

2013 Nevrozundan bu yana tutuklanan tüm siyasi tutuklular serbest bırakılarak tahkim edilmiş ateşkes yapılmalıdır. Bu müzakereyi gözetleyecek üçüncü bir gözle tahkim edilmiş çatışmasızlığı izleyecek, çatışmasızlık kurallarına uymayan eylem ve tutumları ortaya çıkaracak bir izleme komitesine de ihtiyaç vardır. Böyle bir çatışmasızlık yolu ve yöntemi müzakere yolu ve çözüm süreci ortaya konulmazsa çatışmasızlık ve barış istemleri bir sonuç alamaz. Halklarımızı beklenti ve oyalama içinde tutan büyük hayal kırıklıkları öfke patlamaları ortaya çıkararak daha büyük çatışmaların yolunu döşeyecektir.

Açıklamada örgüt, kendi şartları yerine gelmeden ateşkes yapmayacaklarını ise Böyle bir tahkim edilmiş ateşkese dayalı müzakere ve bu temelde gelişecek çözüm süreci ortaya çıkarılmadan çatışmaları ve savaşları önlemek mümkün değildir sözleri ile belirtti.