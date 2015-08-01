KCK operasyonunda 4 tutuklama

Elazığda terör örgütü KCKya yönelik yapılan operasyonda BDP eski İl Başkanı T.Ç.nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün KCKye yönelik yaptığı operasyonlarda 7 kişiyi gözaltına alınmıştı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın PKK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülmekte soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2si savcılıkça 1i ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken aralarında BDP eski İl Başkanı T.Ç.nin de bulunduğu 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor