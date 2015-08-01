banner107
17 0
20 0
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
KKTCELL’in Avrupa macerası kötü başladı
28 0
22 0
10 0
18 0
28 0
21 0
banner82
banner147

KCK operasyonunda 4 tutuklama

banner27

Elazığda terör örgütü KCKya yönelik yapılan operasyonda BDP eski İl Başkanı T.Ç.nin de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

KCK operasyonunda 4 tutuklama
banner137

 

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün KCKye yönelik yaptığı operasyonlarda 7 kişiyi gözaltına alınmıştı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın PKK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülmekte soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2si savcılıkça 1i ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken aralarında BDP eski İl Başkanı T.Ç.nin de bulunduğu 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.