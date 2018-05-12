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Kayıp muhtar aranırken 2.5 yıl önce kaybolan çocuğun kemikleri bulundu

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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, 2,5 yıl önce kaybolan çocuklardan Bayram Erol'un kemik parçaları HES göletinin mazgallarında bulundu. DNA testi için Ankara'ya gönderilen örneklerde yapılan incelemede kemik parçalarının kayıp çocuklardan Bayram Erol'a ait olduğu belirlendi.

Kayıp muhtar aranırken 2.5 yıl önce kaybolan çocuğun kemikleri bulundu
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Reşadiye'de, 29 Aralık 2015 tarihinde, evlerinin yakınında oynayan o dönem 5 yaşında olan Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol kayboldu. Ailenin kayıp başvurusu üzerine güvenlik güçleri arama çalışması başlattı. Bölgede aylarca süren arama çalışmalarına rağmen bir sonuç alınamadı. Kaçırılmış olabileceğinden şüphelenilen çocuklardan 2,5 yıl boyunca haber alınamadı.

MUHTARI ARARKEN KEMİKLERİ BULUNDU

Reşadiye'de 17 gün önce hafif ticari aracın Kelkit Çayına uçması sonucu suda kaybolan Muhtar Ayhan Cebe'yi bulmak için çalışma başlatıldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından başlatılan çalışma sırasında HES göletinin mazgallarında ayakkabı, içinde çorap ve kemik parçaları bulundu. Bulunan parçalar DNA testi için Ankara'ya gönderildi. Kemiklerin 2,5 yıl önce kaybolan çocuklara ait olma ihtimali üzerine çocukların ailelerinden kan örneği alındı.

Anne Adile Erol'un kan örneği ile yapılan testte kemik parçalarının kayıp çocuklardan Bayram Erol'a ait olduğu belirlendi. DNA sonuçlarının ardından Reşadiye'ye giden Tokat Valisi Ömer Toraman, Bayram Erol’un ailesine acı haberi verdi. 2. yıldır umutla çocuklarından haber almayı bekleyen aile bu haberle yıkıldı. Dursun Kaan Taşçı'nın da Kelkit Çayı'na düşmüş olabileceği ihtimali üzerine arama çalışmalarının genişletilmesine karar verildi.

TOKAT VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Tokat Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Reşadiye ilçesinde 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol'un kaybolmasının ardından arama tarama çalışmaları yapıldığı belirtildi.

Bu kapsamda 8 Mayıs Salı günü kayıp çocuklara ait olduğu değerlendirilen bulgulara ulaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elde edilen bulgular Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına incelenmek üzere gönderilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde elde edilen bulgular, Bayram Erol ile uygunluk sağlamıştır. Dursun Kağan Taşcı'yı bulmaya yönelik çalışmalar ve adli tahkikata devam edilmektedir."

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te komşu çocukları 5 yaşındaki Dursun Kaan Taşcı ile 8 yaşındaki Bayram Erol oyun oynarken kaybolmuş, yürütülen arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.

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