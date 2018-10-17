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Kaşıkçı'nın cinayetinde kanıt bulundu iddiası

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Uluslararası haber ajansı AP, Türk polisinin kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi konsolosluğunda öldürüldüğüne dair kanıt bulduğunu iddia etti

Kaşıkçı'nın cinayetinde kanıt bulundu iddiası
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Uluslararası haber ajansı AP, Türk yetkililere dayandırdığı haberinde, Türk polisinin, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi konsolosluğunda öldürüldüğüne dair kanıt bulduğunu duyurdu. 
Türkiye ile Suudi Arabistan, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili ortak bir çalışma heyeti oluşturmuştu.

Türk polisi önceki gün İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda 9.5 saatlik bir arama yapmıştı. 
Türk polisi dün de Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nun rezidansı ve araçlarında arama yaptı.

2 EKİM'DE KAYBOLDU

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine  katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Kaşıkçı, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgide, Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de evlilik  işlemleri için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha  çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde iki uçakla  İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının  bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği  kaydedilmişti.

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