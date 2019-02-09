Kartal'da bilanço ağırlaşıyor

İstanbul Kartal'da geçtiğimiz çarşamba günü çöken binanın enkazından çıkarılan ölü sayısı 15'e yükseldi. 14 kişi de yaralı. 16 yaşındaki bir genç ise enkazdan 45 saat sonra sağ çıkarıldı

İstanbul Kartal'da geçtiğimiz çarşamba günü çöken binanın enkazında kurtarma çalışmaları sürüyor. TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ölü sayısının 15'e yükseldiğini, 14 kişinin yaralı olduğunu duyurdu. Bu arada 16 yaşındaki bir genç enkazdan 45 saat sonra sağ çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan gencin adının Mert Aydın olduğu öğrenildi. Şeyma Kambur adlı kişiden de ses geldiği haberi üzerine bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı.

İstanbul Kartal'da 6 Şubat Çarşamba günü çöken 8 katlı Yeşilyurt Apartmanı'nın enkazında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda çöken binanın üst kısımlarındaki beton parçaları vinç yardımıyla kaldırılırken, bazıları da kesiliyor. İtfaiye ekipleri ve ambulansların hazır bulunduğu sokakta, çeşitli arama kurtarma ekipleri de bekliyor.

Bu arada ekipler tarafından, çökmeden yaklaşık 45 saat sonra bir kişi enkazdan sağ olarak çıkarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bakan Soylu, burada basın mensuplarına yaptığı açıklama, ekiplerin kısa bir süre önce genç bir çocuğu canlı olarak enkazdan çıkardığını belirterek, "Oradan bir ses geldi. O sesin üzerine müdahale ettiler. Şimdi ambulansla hastaneye sevk ediliyor. İsmi belli. Kendisi de ismini söyledi. 16 yaşında erkek. Kayıplarımız da var, onların da ismini söyleriz. Geçmiş olsun" diye konuştu.

Hastaneye kaldırılan gencin adının Mert Aydın olduğu öğrenildi.

16 yaşındaki Mert'e enkazdan sağ ulaşılmasının ardından yakını sevinç yaşadı.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden son durumu aktaran NTV ekibinden Pınar İlik Üçer, çöken binada oturan Alemdar ailesinden şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Aileden 1'i ağır 5 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Enkazdan şimdiye kadar 14 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 14 kişi hayatını kaybetti. Olay sırasında asansörde olan 13 yaşındaki Hilal Tuana enkazdan ilk çıkarılanlardan biri oldu. 9 yaşındaki Tayyip 6. saatte, annesi gece kurtarılan 5 yaşındaki Havva ise 19. saatte mucizeyi yaşadı.

Çöken binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, enkaz altında yakınları bulunanlar gelecek iyi haberleri bekliyor.

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