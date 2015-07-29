Karayılan'ın karargahı vuruldu, yüzlerce PKK'lı öldürüldü

Terör örgütü PKK’ya 5 dalga halinde düzenlenen hava harekâtının sonuçları ortaya çıkıyor. Harekâtlarda örgütün lojistiğine ve cephaneliklerine büyük darbe vuruldu. 130’u tespitli, 200 kadar PKK'lının öldüğü, örgüt yöneticisi Murat Karayılan’ın karargâhının da vurulduğu iddia ediliyor.

Güneydoğu’da, dağlık arazide ve sınır ötesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların bilançosu netleşiyor. Habertürk'ün haberine göre operasyonların bir süre daha devam edeceği belirtilirken, önceden tespit edilen hedeflere yönelik 5 dalga hava operasyonunda; 130 PKK’lının etkisiz hale getirildiği tespit edildi. Bu sayının, doğrudan tespit edilemeyenlerle 200’e ulaştığı belirtildi. Öldürülenler arasında PKK’nın üst düzey yöneticilerinin yer almadığı, Gabar kod adlı lojistik sorumlusunun bulunduğu açıklandı.

TSK’nın hava gücüyle vurulan noktaların PKK’nın gizli cephanelikleri, eğitim tesisleri, barınak, depo, uçaksavar bataryaları ve sığınaklar olduğu ifade edildi. Operasyonlarda ilk kez önceden belirlenmiş, PKK’ya ait gizli cephanelikler de vuruldu. Cephaneliklerin üzerinde ‘mantar’ şeklinde dev toz bulutlarının oluştuğu, buralara gizlenmiş patlayıcı ve mühimmatın infilak etmesiyle, patlamaların dakikalarca devam ettiği vurgulandı. Operasyonun sonuçları İHA’lar ve uçaklarla tespit edildi.

KARAYILAN DA HEDEFTEYDİ

PKK’nın Kandil’deki yöneticilerinden Murat Karayılan’ın ana karargâhının da vurulan yerler arasında olduğu, ancak Karayılan’ın operasyon sırasında karargâhta bulunmadığı belirtildi. İlk operasyonda jetler; Zap, Gare, Metina, Haftanin, Avaşin, Kandil ve çevresindeki hedefleri vurdu. Sonraki operasyonda sınır içindeki Cudi ve Gabar Dağı’ndaki hedefler vuruldu. Bu operasyonlar, Hakkâri ve Şırnak kırsalında yoğunlaştı.

SIĞINAK DELEN BOMBALAR

Hava operasyonlarında jetler, güdümlü mühimmat ve sığınak delen bombalar kullandı. Önümüzdeki süreçte TSK envanterine yeni katılacak daha gelişmiş güdümlü sığınak delen bombalar kullanılacağı gelen bilgiler arasında. Bu bombalarla özellikle gizli cephaneliklerde sonuç alındığı belirtildi.

Şehir merkezlerinde güvenlik güçlerine saldıran PKK’nın ağır silahlarla karakollara yönelik geniş çaplı saldırı hazırlığında olduğu istihbaratı alınırken, tespit edilen hedeflere yönelik yeni bir dalga hava operasyonu düzenlenebileceği belirtildi. Genelkurmay Başkanlığı dün PKK’nın bir gün içinde 5 karakolla asayişi sağlamaya çalışan birliğe saldırı düzenlediğini açıkladı.