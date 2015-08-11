Karakulak Jandarma Karakoluna 8 gün sonra ikinci saldırı

Doğubayazıta 15 kilometre uzaklıktaki Iğdır karayolu kenarında bulunan Karabulak Köyü Jandarma Karakoluna 2 Ağustos günü saat 03.00te 2 ton patlayıcı madde yüklü traktörle intihar saldırısı düzenleyen PKK, nöbetçi jandarma erleri...

Doğubayazıta 15 kilometre uzaklıktaki Iğdır karayolu kenarında bulunan Karabulak Köyü Jandarma Karakoluna 2 Ağustos günü saat 03.00te 2 ton patlayıcı madde yüklü traktörle intihar saldırısı düzenleyen PKK, nöbetçi jandarma erleri Medet Mat ve Mansur Cengizin şehit olmasına, yatakhanede uyuyan 31 Mehmetçiğin de yaralanmasına neden oldu.

Bombalı saldırı sonrası hasar gören karakol tamiratı devam ederken, PKKlı teröristler tarafından bugün saat 21.30 sıralarında ikinci kez ateş açıldı. Karakola açılan taciz ateşine nöbet tutan askerler anında karşılık verdi. PKKlı terörist grup açılan ateş sonrası Ağrı Dağına çekilirken, asker bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

DHA

