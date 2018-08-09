Karadeniz’i sel vurdu

Ordu’da sel felaketi yaşandı. Köprüler yıkıldı, devrilen ağaçlar yolları kapattı, araçlar sular altında kaldı

Türkiye’nin Ordu bölgesinde dün sabah saatlerinden beri etkili olan şiddetli yağmur, Fatsa, Ünye, Perşembe, İkizce ve Aybastı ilçelerinin kırsal bölgelerinde sele neden oldu.

Metrekareye yer yer yaklaşık 80 kg yağışın düştüğü Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde çok sayıda heyelan, toprak kayması, su baskını ve dere-ırmak taşması olayı meydana geldi.

Taşkın sonucu Ordu genelinde biri Karadeniz Sahil yolu üzerinde bulunan 7 köprü yıkıldı. Karadeniz Sahil yolunda ulaşım çift taraflı durduruldu.

Ünye ilçesinde bir tekstil fabrikasında mahsur kalan 165 işçi helikopterlerle kurtarıldı.

Sel nedeniyle bazı bölgelerde heyelan meydana geldi. Yollarda hasar oluştu.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaçlar, yolları kapattı. Sel suları ile birlikte taşınan taş ve ağaç parçaları araçlara zarar verdi. Fındık bahçelerinde zarar oluştu. Üreticilerin topladığı bahçelerde bulunan fındık çuvalları, sel suları ile birlikte derelere sürüklendi.

Ünye Cevizdere Irmağı, yağış sonrası taşarken, sel suları ağaç ve odunları sürükledi. Çakmak Köprüsü ise sel sularının taşması sonucu sular altında kaldı.

Fatsa’ya Güneydoğu Bölgesi’ndeki illerden gelen mevsimlik fındık işçilerinin çadırlarının bulunduğu bölge de sel suları altında kaldı. İşçiler çadırlarını bırakıp yüksek kesimlere çıktı. Tekkiraz Mahallesi’nde yaşayan Faruk Baran’ın harmanına serdiği 1 ton fındığını sel suları götürdü.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, yağışlardan 500 bin kişinin etkilendiğini açıkladı.

Şiddetli yağış nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı

Elmalı da sele teslim

Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşanan selin Karaköy Mahallesi'nde oluşturduğu hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Sağanak nedeniyle meydana gelen selden dolayı mahallede bazı evler, bir ilkokul, ahırlar zarar gördü, hayvanlar telef oldu.

Mahallede ahırı hasar gören ve hayvanları telef olanlardan Mustafa Altuğ, "Selle tonlarca toprak, taş dağdan mahallemize kadar indi” dedi. Mahalle sakinlerinden Celal Altuğ ise sel sonrası köylerinin tanınmaz hale geldiğini ifade etti.