Karadeniz’de tarihi keşif

Bilim insanları Karadeniz'de bugüne dek en iyi korunmuş, en eski gemi kalıntılarından birine ulaştı. 2400 yıllık geminin Antik Yunan dönemine ait olduğu düşünülüyor.

Karadeniz Deniz Araştırmaları Arkeoloji Projesi’nde görevli bilim insanları önemli bir keşfe imza attı. Bulgaristan açıklarında 2400 yıllık olduğu düşünülen 23 metre boyunda bir gemi enkazı bulundu.

Antik Yunan dönemine ait olduğu düşünülen enkaz, denizin 2 kilometre derinliğinde ortaya çıktı. Uzmanlar bu keşfin antik dünyaya ait gemi inşaatı ve denizcilikle ilgili bilinenleri değiştireceğini vurguluyor.

Gemi o derinlikteki oksijen seviyesinin az olmasından dolayı çok iyi korunmuş.

Araştırmacılar bu derinlikte oksijen seviyesinin çok düşük olması nedeniyle, geminin bozulmadan oldukça iyi bir şekilde bu zamana kadar korunmuş olduğunu belirtti.

İngiltere’deki müzede sergilenen vazo.

İngiliz Daily Maily gazetesi, Karadeniz’in derinliklerinde keşfedilen geminin Antik Yunan dönemine ait bir vazodaki figürü de çağrıştırdığını yazdı.British Museum’da sergilenen vazo Odysseus’un Sirenlerle karşılaşmasını tasvir ediyor.

Araştırmada bulunan Bizans gemilerinden biri.

Öte yandan araştırma ekibinden Jon Adams, proje kapsamında bugüne dek 67 geminin bulunduğunu, bunlar arasında Roma, Bizans ve Osmanlı gemileri olduğunu söyledi.