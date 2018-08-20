Kapıkule'de tır kuyruğu 15 kilometreye uzadı

Türkiye'den yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 15, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 3 kilometre kuyruk oluşturdu

Avrupa'ya çıkmak isteyen tırlar, Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.

İhracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri sınır kapılarında kuyruklar oluşturdu.

Tır kuyruğu Kapıkule'de 15, Hamzabeyli'de ise 3 kilometreye çıktı.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 600, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde ise yaklaşık 120 tır yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

Tır şoförü Nedim Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tır şoförlerinin Kurban Bayramı'nı kuyrukta karşıladığını söyledi.

Kuyrukların şoförleri yorduğunu anlatan Polat, "2 gündür kuyruktayız. Bayramımızı da kuyrukta geçireceğiz. Şu kuyruk bitseydi de en azından gideceğimiz ülkede bayramımızı rahatça geçirseydik." dedi.

Tır şoförü Salman Kelbaş da kuyrukta sıkıntılar çektiklerini belirterek, "Kuyrukta ne ekmek var ne aş var, ne de tuvalet var. Kuyruklardan yorulduk. Bir an önce bu uzun kuyrukların son bulmasını istiyoruz. Bakınız ihracatımız çok iyi durumda. Çıkış yapan tırların çoğu yabancı plakalı." diye konuştu.