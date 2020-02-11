Kapıkule'de rekor uyuşturucu yakalaması

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 2 ton 70 kilogram ağırlığında esrar ele geçirildi. Bakan Pekcan, operasyon için "Kara kapılarında tek seferde en yüksek uyuşturucu yakalaması oldu" dedi. Operasyonda sürücü ise gözaltına alındı.

Türkiye ile Bulgaristan arasında bulunan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaklaşık 2 ton esrar ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Mühafaza ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir TIR'ı şüphe üzerine durdurdu. Şüpheli sürücü gübre taşıdığını söylese de TIR arama hangarına çekildi. Hangarda yapılan aramada, narkotik dedektör köpekleri araçta 213 çuvala gizlenmiş 2 ton 70 kilogram esrar buldu.

Ele geçirilen uyuşturucu miktarının piyasa değerinin 124 milyon 220 bin lira olduğu belirlendi.

Tırın yabancı uyruklu sürücüsü gözaltına alındı.

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ele geçirilen esrar miktarının bir rekor olduğunu belirtti.

Ele geçirilen esrar miktarının ülke tarihinde kara kapılarında tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu yakalaması olduğunu belirten Pekcan, şöyle devam etti:

"Bu önemli yakalamayı gerçekleştiren başta Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü olmak üzere gece gündüz demeden büyük bir özveriyle kaçakçılıkla mücadele eden Gümrük Muhafaza ekibimizi canı gönülden kutluyorum."

Ele geçirilen 1.7 ton uyuşturucu operasyonundan bir fotoğraf. Yaklaşık 2 ay önce İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen 1.7 ton uyuşturucu ile ülke genelinde havalimanlarında gerçekleştirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu yakalamasını gerçekleştirilmişti.