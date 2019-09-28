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Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması

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Kandilli Rasathanesi Müdürü, Prof. Dr. Haluk Özener, Marmara Denizi'nin tabanında gözlemevinin 15 yıl önce kurulduğunu söyledi. Özener, "Depremin zamanını söylememiz mümkün değil. Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama sona yaklaşıyoruz" uyarısını yaptı.

Kandilli Rasathanesi'nden deprem açıklaması
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İstanbul'daki depreme ilişkin bulguları Kandilli Rasathanesi Müdürü, Prof. Dr. Haluk Özener aktardı.

Özener, Kandilli Rasathanesi'nin  yedi gün 24 saat deprem takibi yaptığını belirtti. Özener, İstanbul'da son depremle birlikte 200'den fazla artçı depremin olduğunu söyledi. 

Haluk Özener, "4,4'lük artçı deprem ana fayın hemen üzerinde oldu" ifadelerini kullandı. 

Rasathane Müdürü Özener, "Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Deprem için herkes tarafından alınabilecek önlemler var. Depremin büyüklüğü ve zamanı konularının halk önünde tartışılmasını doğru bulmuyorum.

Bir enerji yaklaşıyor ancak depremin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Dolayısıyla her zaman deprem olacakmış gibi önlem almamız gerekiyor. Ne zaman olacağını bilmiyoruz ama sona yaklaşıyoruz.

Türkiye'de araştırmaya yeteri kadar kaynak bulabiliyorsunuz. Çok iyi projelerle işi yapıyorsanız destek var. Marmara'da 15 sene önce deniz tabanı gözlem evini kurduk. 15 tane deniz tabanı gözlem istasyonumuz var ve bunlar 7/24 veri topluyor. Türkiye'de ve enstitümüzde yeteri kadar veri var. Aranınca kaynak da bulunuyor" dedi. 

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