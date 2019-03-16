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Kalın: Charlie Hebdo için yürüyenler katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi?

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Charlie Hebdo için yürüyenler katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi? Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler" açıklamasını yaptı.

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Kalın: Charlie Hebdo için yürüyenler katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi?
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yeni Zelanda'da iki camiyi hedef alan terör saldırılarının ardından yeni bir açıklama yaptı.

Kalın, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Charlie Hebdo için yürüyenler, Yeni Zelanda’da katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi?

Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler" ifadelerini kullandı. 

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yapılan saldırılarda 49 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçtıktan saatler sonra gözaltına alındı. Brenton Harrison Tarrant çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 

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