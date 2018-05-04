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Kakava ateşi yarın yanacak

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Roman kültüründe önemli yer tutan Hıdırellez kutlaması olan Kakava Şenliği, yarın başlayacak.

Kakava ateşi yarın yanacak
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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklama, Hıdrellez'in sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın bildiği bir etkinlik haline geldiğini söyledi.

Kakava /Hıdrellez şenliklerinin bu yıl çok renkli geçeceğini, yurt içi ve dışından binlerce kişinin Edirne'ye geleceğini ifade eden Gürkan, "Akşam gelen insanlar sabaha kadar orada eğlenip, sabahki ritüeli de izleyip kentimizden ayrılacaklar. Bu yıl geçmiş yıllardan daha aktif bir Kakava izleyeceğiz." dedi.

Gürkan, Kakava'da bazı düzenlemelere ihtiyaç olduğunu, eksikliklerin mutlaka giderilmesi gerektiğini bildirdi.

"Bu sene 60 binden fazla kişi bekliyoruz"

Kakava'nın bir Roman geleneği olduğunu fakat gün geçtikçe uluslararası bir festivale dönüştüğünü ifade eden Gürkan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kakava'yı bir festivale dönüştürmek istiyoruz. Bu yıl geçmiş yıllardan daha aktif bir Kakava izleyeceğiz. Kakava bir Roman geleneği. Eskiden Kakava'ya 3-4 bin ziyaretçi geliyordu, bin civarında da Roman vatandaşlarımız vardı, onlar izlenebiliyordu.

Geçen yıl 30 bin ziyaretçi geldi. Roman vatandaşlarımız kalabalıkta görünmez oldu. Bu sefer insanlar 'Biz Roman göremedik' demeye başladı. Bu sene 60 binden fazla kişi bekliyoruz. Roman vatandaşlarımızın daha iyi izlenebilmesi için bir düzenlemeye ihtiyaç doğuyor."

Kakava ateşi yarın yanacak

Şenlik, yarın saat 17.30'da Sarayiçi adasında, protokol üyelerinin Kakava ateşini yakmasıyla başlayacak. Etkinlik kapsamında, Geleneksel Roman At Yarışları yapılacak.

Yarın akşam saatlerinden itibaren başlayacak şenlik, sabaha kadar sürecek. Şafak sökmeden Tunca Nehri kenarına gelen Romanlar ise ritüeller gereği nehirde yüzlerini yıkayacak, bazıları da nehre girerek, dileklerini suya bırakacak.  

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