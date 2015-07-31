Kadın patron bu kez Tom Hanks'le geldi

İngilterenin en çok kazanan kadın patronlarından Yunan asıllı Elena Ambrosiadounun süper lüks yatı ile Bodruma geldi.

Bu kez 58 yaşındaki Elena Ambrosiadounun yanında ünlü Hollywood yıldızı Tom Hanks ve oyuncunun Yunan eşi Rita Wilson da vardı. Yat, turistlerin ilgi odağı olurken Hanks, kendisini tanıyanları el sallayarak karşılık verdi.

Amazon İnternet sitesi ve HP gibi firmaların hissedarı olan dünyaca ünlü ABDli milyoner Tom Perkinsin 2006 yılında Türkiyede yaptırıp, 100 milyon pounda IKOS Yatırım Şirketinin Yunan asıllı sahibi Elena Ambrosiadouya sattığı üç direkli, 88 metre uzunluğundaki The Maltese Falcon adlı yelkenli, dün Sabah Bodruma geldi.

Yunanistanın Rodos Adasından Bodruma gelen yat, Karaada açıklarına demirledi. Ambrosiadou, konukları olan dünyaca ünlü sinema oyuncusu Tom Hanks ve onun eşi Rita Wilson ile yatta gün boyu güneşlendi.

Atlantik Okyanusunu 10 günde geçebilen ve 30 mile kadar hız yapabilen lüks yat, mavi yolculuktan dönen tur teknelerindekilerin ilgi odağı oldu. Tek kişinin elektronik ortamda tek başına dokunmatik olarak yönetebildiği kare şeklinde 15 yelkene sahip yata 10 metre kadar yaklaşan tur teknesindekiler, içinde Tom Hanksin olduğunu görünce büyük sürpriz yaşadı.

Beyaz bornozuyla dikkat çeken Hanks, kendisine ilgi gösteren turistlere, el sallayarak karşılık verdi. Bu sırada Ambrosiadounun da bol bol manzara ve hatıra fotoğrafı çekti. Ambrosiadou ve konukları kanoya binerek, su sporları da yaptı.



Bodrumdaki bir acente aracılığı ile kilolarca kavun, karpuz, incir ve üzüm ikmali yapılan yat, bu sabah Yunanistanın Mikanos Adasına gitmek üzere Bodrumdan ayrıldı.



Ambrosiadou, geçen 17 Temmuzda da yatıyla Bodruma gelmiş 3 gün kalmıştı.